Berber Dükkanı Önünde Otururken Vuruldu; Kimin Ateş Ettiği Araştırılıyor

Berber Dükkanı Önünde Otururken Vuruldu; Kimin Ateş Ettiği Araştırılıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önündeki bankta oturan Mehmet Özcan (62), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),(DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önündeki bankta oturan Mehmet Özcan (62), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Özcan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İlçede bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi Mehmet Özcan, sohbet etmek için berber dükkanına uğradı. Dükkan önündeki bankta oturup çay içtiği sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Mehmet Özcan'a tüfekle ateş açıldı. Özcan, sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Silah sesini duyup Özcan'ın yere yığıldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özcan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, durumu ağır olan Özcan'ı yaralayıp kaçan kişi veya kişiler aranıyor. (DHA)

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Berber Dükkanı Önünde Otururken Vuruldu; Kimin Ateş Ettiği Araştırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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