Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Görevi Devraldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Bergama Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Çelik, görevi devraldı. Başkan Çelik, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Bergama Belediye Başkanı seçilen Tanju Çelik, belediyede düzenlenen devir teslim töreniyle görevi AKP'li Başkan Hakan Koştu'dan aldı.

Törende konuşan Eski Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; “Bir Dünya Mirasını yarınlara taşıyacak olmanın sorumluluğuyla hareket ettik ve bugün bu kutlu görevi Sayın Tanju Çelik’e devrediyorum ve yeni görevinde başarılar diliyorum’’ dedi.

TANJU ÇELİK: "TÜM BERGAMA’NIN BELEDİYE BAŞKANIYIM"

Belediye mührünü devralan Tanju Çelik ise Bergama için hep birlikte çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti içerisinde üzerimize düşen görevleri devletimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu süreçte ve bundan sonra bize destek olan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren tüm Bergama’nın belediye başkanıyım. Kişi ayrımı yapmaksızın her gün adaletle şehrimizi yönetmeye özen göstereceğim. Yarışın kaybedeninin olmadığına inanıyorum. Demokratik bir şekilde yarıştık ve atlattık. Herkese başarılar diliyorum. Bergama kazandı"

Anka Haber Ajansı