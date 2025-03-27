Bergama'da İmamoğlu İçin Büyük Yürüyüş

Bergama'da İmamoğlu İçin Büyük Yürüyüş

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar, yürüyüş ve mitingler Bergama’da da sürüyor.

Haber: Oben Ulu

(İZMİR) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar, yürüyüş ve mitingler Bergama’da da sürüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından CHP Bergama İlçe Başkanlığı ve Bergama Demokrasi Platformu öncülüğünde her akşam devam eden protesto gösterileri, dün akşam da demokrasi yürüyüşü ile devam etti.

Bergama Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan binlerce Bergamalı, Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüş sırasında “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı, Ekrem İmamoğlu maskeleri takıldı. Grup tarafından hükümet istifaya davet edildi ve ıslıklar eşliğinde protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda ise yürüyüşe katılan vatandaşlar söz alarak, niçin orada olduklarını anlattı. Şarkı, türkü ve marşlar eşliğinde süren gösteriler halaylar eşliğinde sona erdi.

Anka Haber Ajansı

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