Berkay Gezgin'in De Aralarında Bulunduğu 102 Genç Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Berkay Gezgin'in De Aralarında Bulunduğu 102 Genç Hakkında Tahliye Kararı Verildi

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan, CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

Anka Haber Ajansı

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