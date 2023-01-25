Berna Laçin gerçeği hala görememiş. Fırına ödediği hesaba isyan etti

Berna Laçin gerçeği hala görememiş. Fırına ödediği hesaba isyan etti

Oyuncu Berna Laçin, Üsküdar'daki bir fırından aldıklarının 700 lira tuttuğunu belirterek, "dilim tutuldu" açıklamasında bulunarak isyan etti. Berna Laçin'e takipçileri hala ülkedeki hayat pahalılığını görememişsin diyerek sitem etti.

Türkiye'de hayat pahalılığı hayatın her alanında kendini belli ediyor. Çok sayıda vatandaş geçim sıkıntısı çekiyor.

Bir çok vatandaş asgari ücretle geçinmek zorunda. Özellikle son dönemde hizmet sektöründeki bir çok ürüne zam geldi.

Berna Laçin'de zaman zaman sosyal medya hesabından hayat pahalılığına sitem ediyor. Berna Laçin yine ödemiş olduğu bir hesaba isyan etti.

Laçin'in, twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Kandil diye kandil simidi aldım birkaç kutu Karabuğday Unu vs kaliteli ekmekler aldım. Annem gelecek şimdi az biraz börek kek derken söylemesi gerçekten ayıp ama söyleyeceğim 700 küsur lira tuttu. Benim de dilim tutuldu."

İşte Berna Laçin'in o paylaşımı

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DAVALIK OLMUŞTU

Öte yandan Berna Laçin daha önce yaptığı kiraz paylaşımı nedeniyle bir soruşturma geçirmişti.

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