Beş Ülkenin Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektuplarını Sundu

Beş Ülkenin Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektuplarını Sundu

Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam'ın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

(ANKARA) - Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam'ın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha'yı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Anka Haber Ajansı

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