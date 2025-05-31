Besaş, Chp Döneminde Kara Geçen Şirketlerden Biri Oldu

Bursa Ekmek ve Besin Sanayi Ticaret A.Ş. (BESAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Gazioğlu, son bir yıl içerisinde BESAŞ'ın kara geçen iki şirketten biri olduğunu belirterek, "Biz göreve geldiğimizde şirket zarar eder durumdaydı. Bunun nedeni de seçim zamanında ciddi anlamda girdi maliyetlerinin artmasına paralel biriken ve yapılmayan zam konusuydu. Belirli bir süre bunları gözlemledik. Girdi ve çıktıyı anladıktan sonra da piyasa fiyatları mertebesine mümkün olduğunca halka çok dokunmayacak şekilde belirli nokt

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ/ Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa Ekmek ve Besin Sanayi Ticaret A.Ş. (BESAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Gazioğlu, son bir yıl içerisinde BESAŞ'ın kara geçen iki şirketten biri olduğunu belirterek, "Biz göreve geldiğimizde şirket zarar eder durumdaydı. Bunun nedeni de seçim zamanında ciddi anlamda girdi maliyetlerinin artmasına paralel biriken ve yapılmayan zam konusuydu. Belirli bir süre bunları gözlemledik. Girdi ve çıktıyı anladıktan sonra da piyasa fiyatları mertebesine mümkün olduğunca halka çok dokunmayacak şekilde belirli noktalara getirdik ve yılı pozitif bir şekilde kapattık" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek ve Besin Sanayi Ticaret A.Ş. (BESAŞ), AK Parti döneminde zarar eden şirketlerden biriydi. 31 Mart seçimlerinde CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasının ardından BESAŞ, kara geçen iki şirketten biri oldu.

BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Gazioğlu, ANKA Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin sekiz iştirakinden biri BESAŞ'ın, genel toplumun tamamına hitap ettiği için herkesin dikkatle izlediği bir şirket olduğunu söyledi.

45 yıllık geçmişiyle Bursa’nın en büyük markalarından biri haline gelmiş şirketin, yenileşme, modernleşme ve ciddi yatırımlara ihtiyaç duyduğunu, anlatan Gazioğlu, şunları kaydetti:

"Ana faaliyet konusu ekmek üretimi ve satışı. Son 10 yıldır süt ve süt ürünleri alanında da faaliyet gösteriyor. Biz göreve geldiğimizden beri et ürünleri satışına da başladık. Ben daha öncesin BESAŞ’ın mali verilerini bilmeden sorsalardı milyar TL’nin üzerinde ciroya sahip bir şirket olarak tasvir ederdim. Fakat gördüm ki şirketin cirosu 600-700 milyon TL seviyesinde ve yaptığı iş kolu itibarıyla bu rakamı hak etmeyen bir durumda. Halk ekmek fabrikaları anlamında da ilk üçe giren bir şirket. Hem kalitesi hem de müşteri memnuniyetiyle oldukça insanlara pozitif gelen bir şirket. Ancak temel gayesi insan sağlığına uygun, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün üretmek olduğu için kâr amacı gütmeyen bir yapıda. Yine de günümüzün ekonomik koşullarında mali yapısı dikkatle izlenmesi gereken bir şirket.

"Zam yapılmadığı için zarar etmişti"

Biz göreve geldiğimizde şirket zarar eder durumdaydı. Bunun nedeni de seçim zamanında ciddi anlamda girdi maliyetlerinin artmasına paralel biriken ve yapılmayan zam konusuydu. Belirli bir süre bunları gözlemledik. Girdi ve çıktıyı anladıktan sonra da piyasa fiyatları mertebesine mümkün olduğunca halka çok dokunmayacak şekilde belirli noktalara getirdik ve yılı pozitif bir şekilde kapattık. 2025’e girerken, malum Ramazan'la başladık. Ramazan’da insanların ekmek tüketimi veya gıda tüketim eğilimleri artıyor. Tam da bu çerçevede, pide satışları başlıyor bizim iş kolumuzla alakalı. Burada da halkı gözetmek, çünkü Ramazan, biliyorsunuz uhrevi bir ay, insanlara biraz daha sosyal belediyecilik çerçevesinde de faydalı olabilmek anlamında, mümkün olduğunca maliyetlerimizi gözetmeye ve satışlarımızı yönetmeye çalışıyoruz. Ama malum piyasa koşulları hakikaten herkeste olduğu gibi, her şirkette olduğu gibi BESAŞ'ı da oldukça sıkıştırıyor. Bu seneyi de tahmin ediyorum, projeksiyonlarımız çerçevesinde dediğim seviyelerde, yaklaşık 1-1,5 milyar bandında bir ciroyla kapatmayı planlıyoruz ve inşallah zarara dönmeden de bu işi kapatacağız. Bozbey Başkanımız bize geldiğimizde ilk yüklediği misyon, tanzim satış şirketi olacak. Halka, o üç harfli mağazalar, marketler var ya biraz daha halka hitap eden, uygun ama kaliteli fiyat politikası güden mağazaları, marketler zinciri gibi BESAŞ’ı da bu anlamda, bu çerçeveye oturtma misyonumuz var. Geldiğimizde, bir merkezde mağazamız vardı fabrika satış, bir de Keles’te vardı. Şimdi biz bu sayıyı altıya çıkardık. Gemlik’i açtık, Mudanya’yı açtık, akabinde Orhangazi’yi açtık."

"Francala dediğimiz beyaz ekmek, şu anda gerçekten piyasadaki beyaz ekmek fiyatının yarı fiyatına satılıyor"

Orkun Gazioğlu, temel misyonlarının, 17 ilçeye satış mağazalarını yerleştirmek olduğunu, bu yılın sonuna kadar bunu hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, Bursa’nın hemen hemen tüm geneline faaliyetlerini yansıtmaya çalıştıklarını anlattı. Uygun koşulları sağlayan tüm bayilik başvurularını olumlu değerlendirmeye çalıştıklarını, şunları kaydetti:

"Temel ürünümüz francala dediğimiz beyaz ekmek, şu anda gerçekten piyasadaki beyaz ekmek fiyatının yarı fiyatına satılıyor. Yaklaşık beş aydır, yani yılın başından beri bizim ekmeğimiz kilo bazında kıyaslarsanız eğer, yüzde 50 iskontolu. Bu anlamda misyonumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bunun farkında olan vatandaş grupları, tabii ki bizim ürünlerimizi tüketmeye çalışıyor. Ağırlıklı olarak da nüfusun yoğunlaştığı Osmangazi- Yıldırım hattında bu ürünümüz çok daha fazla rağbet görüyor. Ama gelir seviyesinin bir nebze yukarıya geldiği Nilüfer gibi bölgelerde de çeşit ekmek dediğimiz, 17 farklı ekmekten oluşan kepeklisi, siyezi, tam tahıllısı, buğdayı bu ekmeklere de rağbet var. Nitekim ekmek satışlarının grafiklerini incelediğimizde, hakikaten beyaz ekmek satışları belli bir yatay paralelde devam ederken, çeşitli ekmek satışları gün be gün artış eğiliminde. Bu da tabii, gelir seviyesi yüksek insanların farkındalığıyla oluyor. İnsanlar bizim ürünümüzü bir kez tükettiğinde, gerçekten bizim ürünümüzü sürekli olarak tüketmeye çalışıyor. Geldiğimizde çeşitli ekmek sayısı yanılmıyorsam 13- 14'tü. Üç tane farklı ekmeği koyduk. Tabii bunu yaparken insanların taleplerini de topluyoruz önden. Yani deneme ürünleri gerçekleştiriyoruz. Gerçekten rağbet göreceğine inandığımız ürünleri sürmeye çalışıyoruz ki hem maliyetleri kontrol edelim hem de satıştan iadeler söz konusu olmasın. Ekmek konusunda bütün inovasyonları takip etmeye çalışıyoruz. Farklı ürünler de önümüzdeki dönemde çıkacaktır. Bir de bizim yan faaliyetimiz süt ve türevleri. Orada peynir çeşitlerinde özellikle çeşitlendirmeler gittikçe arttı. Biz geldikten sonra beş - altı çeşit daha, farklı yöresel ürünleri içeren peynir türevleri koyduk portföyümüze. BESAŞ’ın hakikaten yelpazesi gün be gün gelişecektir."

BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Gazioğlu, "Sekiz iştirak arasında durumu pozitif olan iki şirketten biriyiz" diyerek, karlılık gayesi taşımadıklarını, temel felsefelerini, "tek karımız sağlığınız" olarak belirlediklerini anlattı.

Hayatın dinamikleri içerisinde, şirketin sağlıklı şekilde yaşaması için maliyetlerin ve girdilerin kontrol edilmesinin temel şart olduğunu, bunu gözetmeye çalıştıklarını ifade eden Gazioğlu, "Mümkün olduğunca rekabetçi koşullarda ihale yöntemiyle tedarikler sağlamaya çalışıyoruz. Bu doğal olarak maliyet kontrolünü sağlıyor. Temel girdileri sürekli takip ediyoruz. Haftalık olağan yaptığımız toplantılarla trendleri gözlüyoruz. Bu da tabii beraberinde, trend kırılımında alınacak pozisyonları getiriyor. O çerçevede de şirket belli bir rayda götürülmeye çalışılıyor. İstesek bu kâr marjını çok daha yukarı taşıyabilir miyiz? Evet. Biraz önce bahsettim. Ekmek fiyatlarını şu anda yarı fiyatına satıyoruz. Piyasa koşullarına getirsek, kâr marjlarımız çok farklı noktalara gelir. Ama bizim öyle bir gayemiz yok" şeklinde konuştu.

Gazioğlu, merkez fabrikasını, şehrin biraz daha dışına, genişleme kabiliyeti olan bir noktasına taşımayı planladıklarını da ifade etti.

Anka Haber Ajansı