Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Perşembe Günü Seçilecek

(İSTANBUL) 31 Mart seçimlerinde rekor seviyede bir oyla seçilen Rıza Akpolat'ın şafak operasyonuyla tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Meclisi'nin CHP'li 31 üyesi perşembe günü başkan vekilini seçecek.

Beşiktaş Belediyesi'ne pazartesi sabahı başlatılan şafak operasyonunun ardından gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dün gece yarısı nöbetci hakimlikçe tutuklanmıştı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından "görevden uzaklaştırıldığı" açıklanan Akpolat'ın yerine seçim yapılacak.

Yaklaşık 10 ay önce Beşiktaşlı seçmenlerden rekor seviyede bir oy alarak başkan seçilen Rıza Akpolat'ın tutuklanması nedeniyle yapılacak başkan vekilliği seçimi 23 Ocak Perşembe günü, saat 14.00'te Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 31 üyesi de CHP'li.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Rıza Akpolat, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 17.01.2025 tarihli ve 93304 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlık Makamının oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 23 Ocak 2025 tarihinde Perşembe günü Saat 14:00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır."

Anka Haber Ajansı