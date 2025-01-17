Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a Tutuklama Talebi... Ensar Aytekin, "Bu Lekeler Tutmadı, Tutmaz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesine "FETÖ" taktiği tepkisini gösterdi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesine "FETÖ" taktiği tepkisini gösterdi.
Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı FETÖ taktiğiyle gözaltına aldılar, fetö taktiğiyle nezarette tuttular, fetö taktiğiyle dosyaya gizli tanık soktular, fetö taktiğiyle savcılık ifadesini önce basına servis ettiler. Fetö elebaşı öldü, eylemleri ve ruhu yaşıyor! Rıza Akpolat, Beşiktaş'ın seçilmiş belediye başkanıdır. Bu lekeler tutmadı, tutmaz."
Anka Haber Ajansı