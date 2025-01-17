Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı... Gökan Zeybek, "Halkımızın İradesini Savunacağız"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı... Gökan Zeybek, "Halkımızın İradesini Savunacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına, halkın iradesinin gasp edildiğini söyleyerek, tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına halkın iradesinin gasp edildiğini söyleyerek, tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkın iradesiyle seçilmiş Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, asılsız iddialarla, adil olmayan bir kararla, hukuksuz şekilde tutuklanmıştır. Bu tutuklama kararı, yargı eliyle halkın iradesinin gasp edilmesidir. Biz bu hukuksuz, haksız, adaletsiz karara karşı, hukuk kuralları içerisinde mücadelemize devam edeceğiz. Halkımızın iradesini savunacağız, halkın iktidarını kurana kadar daha çok çalışacağız." dedi.

Anka Haber Ajansı

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