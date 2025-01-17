Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı... Özgür Çelik, "Büyük Bir Mücadeleyi Başlatıyoruz"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sabah saat 08.00’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş Belediyesi’nde olacağını belirterek, "Bu kumpaslara karşı mücadele yöntemlerimizi konuşacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sabah saat 08.00’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş Belediyesi’nde olacağını belirterek, "Bu kumpaslara karşı mücadele yöntemlerimizi konuşacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, "Demokrasiye sahip çıkmaya geldik. Milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, gençlik örgütlerimizle, kadın örgütlerimizle burada olacağız. Genel Başkan Yardımcılarımız burada. Halkın belediyesinden ayrılmayacağız. Sabah Genel Başkanımız Özgür Özel, sabah saat 08.00’de burada olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu burada olacak. Bu kumpaslara karşı mücadele yöntemlerimizi konuşacağız.Millet iradesine vurulmaya çalışılan darbelere karşı mücadele yöntemlerimizi planlayacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

"CHP, hiçbir haksızlık karşısında geri adım atmamıştır"

Çelik, "Şunu ifade etmek isteriz, demokrasiye darbe vuranlar, millet egemenliğine darbe vuranlar şunu çok iyi bilmelidir, Cumhuriyet Halk Partisi 101 yıldır bu topraklarda yeri geldiğinde darbelerle kapatılmış, yeri geldiğinde genel başkanları silah gölgesinde bekletilmiş, yeri geldiğinde genel başkanları linç girişimlerine, saldırılara uğramış bir partidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, milli mücadeleden doğmuş bir parti olarak hiçbir zaman hiçbir zulüm karşısında hiçbir haksızlık karşısında geri adım atmamıştır. Partimiz, Anadolu topraklarını önce Cumhuriyetle tanıştırmıştır, sonra demokrasiyle tanıştırmıştır. Bugün de 101 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi, millet iradesinin, demokrasinin yanındadır. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Halkın belediyelerine kimsenin çökmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı