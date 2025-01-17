Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı... Özgür Çelik, "Türkiye Bu Adaletsizliğe Mahkum Değildir"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı... Özgür Çelik, "Türkiye Bu Adaletsizliğe Mahkum Değildir"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına, "Bu karanlığı yeneceğiz" ifadesiyle tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına, "Bu karanlığı yeneceğiz" ifadesiyle tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öfkeliyiz. Baştan aşağı hukuksuz, baştan aşağı planlanmış, yandaş medya eliyle köpürtülmüş rezil bir kumpasın hedefi olan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat asla yalnız değildir. Beşiktaş halkı yalnız değildir, İstanbul halkı yalnız değildir, Türkiye bu adaletsizliğe mahkum değildir. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Diriyiz, biriz, birlikteyiz. Bu karanlığı yeneceğiz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" tepkisinde bulundu.

Anka Haber Ajansı

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