Beşiktaş Tribün Liderlerinden Seyit Subaşı'nın Öldürüldüğü Saldırı Kamerada

Beşiktaş Tribün Liderlerinden Seyit Subaşı'nın Öldürüldüğü Saldırı Kamerada

BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı'ya silahla ateş ettiği ve Subaşı'nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş Tribün Liderlerinden Seyit Subaşı'nın Öldürüldüğü Saldırı Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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