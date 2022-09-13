Beşiktaş'ta Apartmandan Çıkan Yangında İki Kardeşi Komşuları Kurtardı

Beşiktaş'ta Apartmandan Çıkan Yangında İki Kardeşi Komşuları Kurtardı

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 70 ve 74 yaşındaki iki kardeş kurtarıldı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 70 ve 74 yaşındaki iki kardeş kurtarıldı. Uyudukları için yangını geç fark eden kardeşlerin yardımına komşuları koştu. Yangın tüpü ve hortumla su sıkarak yangını söndüren komşuları, Semra ve Semih Urgur kardeşleri dışarı çıkardı.

Konaklar Mahallesi'nde bir sitede 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10:30 sıralarında yangın çıktı. Dairede birlikte yaşayan Semra Urgur (74) ve kardeşi Semih Urgur (70), uyudukları için yangını geç fark etti. Alevler kısa sürede evi sardı. Kardeşini alevler arasında yerde yatarken bulan Semra Urgur, bağırarak yardım istedi. Kardeşini çekerek çıkartan Semra Urgur, kedisini de miyavlama sesini takip ederek buldu. Bu sırada komşuları Özkan Aydın, yangın tüpü ve hortumla su sıkarak yangına müdahale etti. Kahraman komşu, yerde baygın olan Semih Urgur'u dışarı çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilenen Urgur kardeşler ve komşuları Özkan Aydın'a oksijen verdi. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışmasıyla yangını tamamen söndürdü. Korku ve paniğe neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"KARDEŞİM YERDE ALEVLERİN ARASINDAYDI"

Semra Urgur yangın çıktığında uyuduğunu belirterek "Bir patlama sesi duydum. Kardeşim rahatsız, o düştü zannettim. Yatağında onu göremedim. Sonra salona girdiğimde alevleri gördüm. Bir anda her yeri alevler sardı. Patlamalar oldu. Camlar da patladı. Kardeşim yerde alevlerin arasındaydı, onu dışarıya çektim. Herkese bağırmaya başladım sonra yardım geldi. Kedimi aradım, bulamadım. Sonra miyavlama sesini duydum, yoksa bulmam imkansızdı. Komşumuz yardıma geldi, herşeye o müdahale etti, o olmasa bütün apartman yanardı" dedi.

ALEVLER ARASINDAN BAYGIN KURTARILDI

Urgur kardeşleri kurtarıp yangına müdahale eden Özkan Aydın "Yangın olduğunu öğrendim. Elimizde hiçbir şey yoktu, sonra yangın tüpü geldi. Onu kullandım, sonra musluk suyuyla müdahale ettim. Çok alev vardı, içeri giremedim önce. Alevler sönünce içeri girdim. Amca baygındı içeride, ilk önce onu çıkardım. Yangına daha sonra müdahale ettim" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta Apartmandan Çıkan Yangında İki Kardeşi Komşuları Kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bakan Soylu: Geçen Yıla Göre Kaza Yerindeki Can Kaybı 68 Kişi Azaldı
Bakan Soylu: Geçen Yıla Göre Kaza Yerindeki Can Kaybı 68 Kişi Azaldı
Rabia'nın Öldüğü Kaza Raporunda Sürücü 'kusursuz', Başıboş Köpeklerin Saldırısı 'asli Etken'
Rabia'nın Öldüğü Kaza Raporunda Sürücü 'kusursuz', Başıboş Köpeklerin Saldırısı 'asli Etken'
Papa Francis, Kazakistan’da
Papa Francis, Kazakistan’da
'arazi' Kavgasında 2 Akrabasını Pompalı Tüfekle Öldürdü
'arazi' Kavgasında 2 Akrabasını Pompalı Tüfekle Öldürdü
Kahve Ve Baharat Fabrikasında Çıkan Yangın, 1 Saatte Söndürüldü
Kahve Ve Baharat Fabrikasında Çıkan Yangın, 1 Saatte Söndürüldü
Rıza Bey Apartmanı'nda 2 Kamu Görevlisi İçin 2'şer Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Rıza Bey Apartmanı'nda 2 Kamu Görevlisi İçin 2'şer Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Handan'ı 20 Bıçak Darbesiyle Öldüren Eşi Adliyede
Handan'ı 20 Bıçak Darbesiyle Öldüren Eşi Adliyede