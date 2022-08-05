Beşiktaş'ta Atık Kağıt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Kamerada

Beşiktaş'ta Atık Kağıt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Kamerada

BEŞİKTAŞ'ta atık kağıt yüklü kamyon yokuştan inerken yan yattı. Ölenin ya da yaralananın olmadığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ'ta atık kağıt yüklü kamyon yokuştan inerken yan yattı. Ölenin ya da yaralananın olmadığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Beşiktaş Sakızağacı Sokak üzerinde saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürel'in kullandığı atık kağıt yüklü kamyon, yokuş aşağıya dönmeye çalışırken yan yattı. Şoför ve yanındaki arkadaşı kendi imkanları ile kamyondan çıktı. Kamyonun devrilme anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde yokuş başında bekleyen kamyonun sola doğru yan yatması görülüyor. Daha sonra da şoför ve arkadaşı kamyondan çıkıyor.

Kamyon şoförü Cemal Gürel "Biz buradan geliyorduk. Yoldan geçen diğer araca yol verdik. O da burada bekledi. Geç dedik geçmedi. Kamyon da durduğu yerde yan yattı. Yaralanan yok. Biz iyiyiz" dedi.

Devrilen kamyonun kaldırılması için çekicinin gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Atık Kağıt Yüklü Kamyonun Devrilmesi Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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