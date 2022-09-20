Beşiktaş'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

Beşiktaş'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

BEŞİKTAŞ'ta, aynı yöndeki iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden biri hayatını kaybederken diğer motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ'ta, aynı yöndeki iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden biri hayatını kaybederken diğer motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. Nişantaşı yönünde ilerleyen Fatih Çakıllı'nın (21) kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen arkadaşlarının bulunduğu motosikletle çarpıştı. Fatih Çakıllı ve diğer motosiklette bulunan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. kazada ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Çakıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. tedavi altına alındı. Fatih Çakıllı, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Çakıllı'nın cenazesine gelen onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti. Polis yaşanan kaza sonrası soruşturma başlattı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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