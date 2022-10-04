Beşiktaş’ta Otomobil Alev Alev Yandı

Beşiktaş’ta Otomobil Alev Alev Yandı

BEŞİKTAŞ'ta bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangını seyretmek için yavaşlayan sürücüler yüzünden trafikte yoğunluk oluştu.

Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangını seyretmek için yavaşlayan sürücüler yüzünden trafikte yoğunluk oluştu.

4. Levent Büyükdere Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında, Sarıyer yönüne seyir halindeki sürücü, otomobilinin motor kısmından duman çıktığını fark edince, yolun sağına park ederek aracından indi. Bu sırada, otomobil alev alev yanmaya başladı. Sürücülerin yangını seyretmek için yavaşlaması nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Haber verilmesinin ardından Seyrantepe ve Mecidiyeköy'den sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğunluk nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorluk çekti. Yol kenarındaki reklam panolarına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş’ta Otomobil Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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