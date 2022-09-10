Beşiktaş’ta Ünlü Mekanda Yangın

Beşiktaş’ta Ünlü Mekanda Yangın

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Yangına kulübün çalışanları müdahale etti.

Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki Oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana geldi. Bünyesinde restoran da bulunan gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş’ta Ünlü Mekanda Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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