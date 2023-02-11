Beyaz saray açıkladı. ABD'nin vurduğu cisim ne?

Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cismi "tedbir amacıyla" düşürdüğünü ilan etti.

ABD'den dünyayı şok eden bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby Cuma günü yaptığı açıklamada, "yüksek irtifada seyreden cismin" Pentagon tarafından 24 saat süreyle Alaska hava sahası üzerinde izlendiğini açıkladı.



Kirby, "Cisim 40 bin fit yükseklikte uçuyordu ve sivil uçuş güvenliği için makul bir tehdit oluşturuyordu. Başkan Biden, Pentagon'un tavsiyesi üzerine, ihtiyatlı davranarak orduya cismi düşürme emri verdi" dedi.

Kirby, yaklaşık olarak bir otomobil büyüklüğündeki cismin Pentagon'un Kuzey Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü ilan etti.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Öte yandan ABD'nin vurduğu gizemli cisimle ilgili araştırmalar ise sürüyor. Henüz net bir açıklama yapılmış değil.

Olay sadece ABD değil tüm dünya basınında da genişçe yer buldu.