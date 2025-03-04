Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı... Ali Mahir Başarır, "Bu Hukuksuz Düzen, Bu Kötülük Kaybedecek"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baştan sona hukuksuz, baştan sona siyasi bir kumpasla karşı karşıyayız! Gecenin dördünde gözaltına alınan, gizli tanık ifadeleriyle, uydurma iddialarla tutuklanan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’e yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi baskı ve sindirme politikalarına asla boyun eğmez! Biz gücümüzü milletten alıyoruz, Türkiye’nin her yerinde 86 milyonun iradesine sahip çıkıyoruz. Bu hukuksuz düzen, bu kötülük kaybedecek." tepkisinde bulundu.

Anka Haber Ajansı