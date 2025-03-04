Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı... Burhanettin Bulut, "Millet İradesine Darbe Devam Ediyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet iradesine darbe devam ediyor. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 4 gün gözaltında tutulduktan sonra tutuklandı. Seçimle göreve gelmiş belediye başkanın tutuksuz yargılanabileceği mümkün iken tutuklanması, yalnızca kendisine değil, ona oy veren vatandaşların cezalandırılması anlamına gelir. Zannetmeyin sizi bunlar kurtaracak, ilk sandıkta iktidarınızla birlikte hukuksuzluklarınız, kötülüklerinizle birlikte son bulacak." tepkisinde bulundu.

Anka Haber Ajansı