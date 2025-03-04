Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı... Özgür Çelik, "Bir Hukuksuz Karar Daha Verildi"

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararının ardından CHP heyeti, Beykoz Belediyesi'nin önüne gitti.

Burada konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bir hukuksuz karar daha verildi. Yasal gözaltı süresini aşarak hakim karşısına çıkardılar. Sonra tutukladılar. Düşman hukukuyla iş yapıyorlar. İnsanları korkutmak ve sindirmek istiyorlar. Ülkeyi yönetememelerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onların borç batağına sürüklediği belediyeleri arkadaşlarımız düze çıkartmaya çalışıyor. CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Bunu başaramayacaklar. Siyaseti dizayn etme çabalarına izin vermeyeceğiz. Halk gerçeği biliyor. Bu iktidarı değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Siyasette kan davası olmaz, rekabet olur. AKP 31 Mart'ta aldığı mağlubiyetten sonra bu iş kan davasına dönüştürdü ve rekabetten çıkarttı. Hukuk askıya alındı ve yargı bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Toplum bunun farkında. Biz adil olmaya devam edeceğiz. Ne planladıklarını çok iyi biliyoruz." dedi.

Anka Haber Ajansı