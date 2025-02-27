Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Beykoz Operasyonunda Gözaltı Sayısını 21 Olarak Açıkladı

Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerinin ardından İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik üçüncü şafak operasyonu gerçekleştirildi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nan açıklamasına göre, operasyonda Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in dışında 5 belediye yetkilisi ve belediye ile iş yapan firmalardan 15 kişi bulunuyor.

(İSTANBUL) Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerinin ardından İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik üçüncü şafak operasyonu gerçekleştirildi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nan açıklamasına göre, operasyonda Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in dışında 5 belediye yetkilisi ve belediye ile iş yapan firmalardan 15 kişi bulunuyor.

31 Mart seçimlerini kazanarak seçilen Esenyurt Belediyesi'ne yaklaşık 4 ay, Beşiktaş Belediyesi'ne de yaklaşık bir ay önce operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonucu başkanlar Ahmet Özer ile Rıza Akpolat tutuklunmıştı. Yeni operasyon Beykoz Belediyesi'ne yönelik olarak gerçekleştirildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Aalaattin Köseler belediyenin gerçekleştirdiği ihaleler gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Savcılık sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda Köseler dışında 5 belediye yetkilisi ile belediye ile iş yapan firmalardan 15 kişinin bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık: Arama kararı mahkeme kararıyla

Operasyona ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı A.K, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Üyelik ve Yardım” suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve elkoyma talimatı verilmiş olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatılmıştır."

Anka Haber Ajansı