Beykoz'da Korkutan Çatı Yangını

Beykoz'da Korkutan Çatı Yangını

BEYKOZ'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın üst kattaki daireye sıçradı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)-BEYKOZ'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın üst kattaki daireye sıçradı. Alevleri gören bina sakinleri sinir krizleri geçirirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Sahra Sokak'taki iki katlı binanın çatısında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın alt kattaki daireye de sıçradı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevleri görünce sinir krizi geçiren bina sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

Beykoz'da Korkutan Çatı Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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