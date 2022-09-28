Beykoz'da Orman Yangını

Beykoz'da Orman Yangını

BEYKOZ'da çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, Tokatköy Mahallesi Yuşa Tepesi'ne yakın bir bölgede çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler havadan destek verdi. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Beykoz'da Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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