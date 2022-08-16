Beykoz'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Ölü

Beykoz'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Ölü

BEYKOZ'da TEM Otoyolu üzerinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ'da TEM Otoyolu üzerinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı iddia edilirken, kazada ölen motosikletteki 2 kişinin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, Ankara istikametinde ilerleyen 34 CBL 894 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsünün kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazada hayatı kaybeden Metin Sarıyer ve Abdülmecid Alğan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motosiklete çarpan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilin sürücüsü ile ilgili polisin çalışma başlattığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Beykoz'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bıçaklı Kavgada Kazara Kardeşini De Yaraladı
Bıçaklı Kavgada Kazara Kardeşini De Yaraladı
Bursa'da Tarihi İpek Fabrikası Binasında Yangın (2)
Bursa'da Tarihi İpek Fabrikası Binasında Yangın (2)
Kuzey Marmara Otoyolu'nda İşçileri Taşıyan Servis Otobüsü Alev Alev Yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda İşçileri Taşıyan Servis Otobüsü Alev Alev Yandı
Bursa'da Tarihi İpek Fabrikası Binasında Yangın
Bursa'da Tarihi İpek Fabrikası Binasında Yangın
(geniş Haber)şişli'de Silahlı Kavga: 1'i Polis 4 Yaralı
(geniş Haber)şişli'de Silahlı Kavga: 1'i Polis 4 Yaralı
Devrilen Traktörün Altında Kalan Baba Öldü, Oğlu Yaralandı
Devrilen Traktörün Altında Kalan Baba Öldü, Oğlu Yaralandı
Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4'ü Çocuk 8 Yaralı
Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4'ü Çocuk 8 Yaralı