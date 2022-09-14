Beykoz'da Sedat Peker'in Evinin Önünde Silahlı Saldırı

Beykoz'da Sedat Peker'in Evinin Önünde Silahlı Saldırı

BEYKOZ'da Sedat Peker'in el konulan evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Derya EVREN - Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL, (DHA)- BEYKOZ'da Sedat Peker'in el konulan evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, saat 09.30'ta Beykoz'da Sedat Peker'in el konulan evinin önünde yaşandı. Bir otomobille evin önüne gelen şüpheliler, kapıdaki görevliye Yılmaz Günay'la görüşmek istediğini söyledi. Kapıya çıkan Günay, otomobile yaklaştığı sırada ateş açıldı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Günay, yere yığılırken şüpheliler ise olay yerinden uzaklaştı. Günay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerinden otomobilden ateş açanın, Günay ile önceden tanışan Ömer Şengel olduğunu tespit etti. Şengel, Sancaktepe'de gözaltına alındı. Ömer Şengel'in polise verdiği ilk ifadede, "Alacağım vardı. İstedim vermedi. Ben de o yüzden vurdum" dediği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Beykoz'da Sedat Peker'in Evinin Önünde Silahlı Saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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