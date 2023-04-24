Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, 23 Nisan’ı Deprem Bölgesindeki Çocuklarla Kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda afet bölgelerini ziyaret ederek depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi. 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Çalık, çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çalık, “Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutluyoruz. Ben istedim ki buradaki çocuk

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda afet bölgelerini ziyaret ederek depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi. 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Çalık, çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çalık, “Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutluyoruz. Ben istedim ki buradaki çocuklarımız bayramı mahzun geçirmesin. Onların yüzünde gülücük açtıralım. Onların mutlu olması, yüzünün gülmesi bizim tek hedefimiz. Çocukların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı depremzede çocuklarla birlikte kutladı. Beylikdüzü Belediyesi’nin Kahramanmaraş ve Hatay’da düzenlediği etkinliklere 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından oluşturulan İskenderun'daki çadır kentte; bando gösterisi, sanat atölyesi etkinlikleri, sokak oyunları, masal atölyeleri, kukla ile Hacivat ve Karagöz gösterilerinde çocuklar 23 Nisan’ın coşkusunu hep birlikte yaşadı. Kılıçdaroğlu ve Çalık, Beylikdüzü’nden TIR’lara yüklenerek Kahramanmaraş ve Hatay’a getirilen Robotik Kodlama oyuncak setleri ile boyama kitaplarını çocuklara hediye ederek oyunlarına eşlik etti. Başkan Çalık ve Kılıçdaroğlu daha sonra Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerini ziyaret ederek burada da çocuklarla bir araya geldi.

“ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR OLMAYA DEVAM EDECEK”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından "Beylikdüzü Milletimizle Tek Yürek" sloganıyla bir seferberlik hareketi başlattıklarını dile getiren Başkan Çalık, “Depremzede çocukları yaşanan büyük felaketin ardından geçirecekleri ilk bayramlarında yalnız bırakmamak adına Selvi hanımla birlikte Kahramanmaraş ve Hatay’a geldik. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutluyoruz. Ben istedim ki buradaki çocuklarımız bayramı mahzun geçirmesin. Onların yüzünde gülücük açtıralım. Onların mutlu olması, yüzünün gülmesi bizim tek hedefimiz. Çocukların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz çocuklar olmaya devam edecek” diye konuştu.

BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ ETKİNLİKLE YAŞAM VADİSİ’NDE YAPILDI

23 Nisan etkinlikleri kapsamında ayrıca Beylikdüzü’ndeki çocuklar için de Yaşam Vadisi’nde etkinlikler düzenlendi. Kültürsem'de eğitim gören çocukların hazırladığı dans ve sahne gösterilerinin yanı sıra bando, sanat atölyeleri ve yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerde çocuklar bayramlarını neşe içinde kutladı. 23 Nisan özel gündemiyle toplanan Beylikdüzü Çocuk Meclisi’nde ise çocuklar Başkan Çalık’ı konuk ederek hayalini kurdukları Beylikdüzü ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Anka Haber Ajansı