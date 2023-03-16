Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu İle Görüştü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Milletimizle tek yürek olup başlattığımız seferberliği, İskenderun’daki çadırkentimizi ve Beylikdüzü’ndeki çalışmalarımızı aktardım. Güveni ve desteği için Genel Başkan’ımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Milletimizle tek yürek olup başlattığımız seferberliği, İskenderun’daki çadırkentimizi ve Beylikdüzü’ndeki çalışmalarımızı aktardım. Güveni ve desteği için Genel Başkan’ımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, Beylikdüzü Belediyesi’nin İskenderun’da kurduğu çadırkentte ve ilçede devam eden çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Çalık, “Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim. Milletimizle tek yürek olup başlattığımız seferberliği, İskenderun’daki çadırkentimizi ve Beylikdüzü’ndeki çalışmalarımızı aktardım. Güveni ve desteği için Genel Başkan’ımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi’nin Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay’da hayata geçirdiği çadırkentte; 4’ü sahra çadırı olmak üzere bin 337 adet çadır ve 50 konteyner bulunuyor. 3 binden fazla depremzedenin yaşamını sürdürdüğü çadırkentte mutfak, yemekhane, yaşam konteynerleri, çocuk alanı ve gezici kütüphanenin yanı sıra sanayi tipi jeneratör, revir, akaryakıt deposu, 17 adet su deposu, 32 adet duş konteyneri, 15 adet seyyar tuvalet, 10 adet çamaşır makinesi, 2 adet kurutma makinesi ve 40 adet tuvalet konteyneri yer alıyor.

Anka Haber Ajansı