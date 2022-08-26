Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Alev Alev Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Alev Alev Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Beylikdüzü, D-100 Karayolu yanyol Edirne istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ASZ 799 plakalı otomobilde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada sürücü kendini araçtan dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri yolda önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Alev Alev Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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