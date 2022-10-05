Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Lastiği Patlayan Servi Aracı Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Lastiği Patlayan Servi Aracı Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu'nda patlayan lastiğini değiştirmek için park eden servis aracı, zincirleme kazaya yol açtı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu'nda patlayan lastiğini değiştirmek için park eden servis aracı, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda Haramidere mevkisinde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün lastiği Haramidere Sanayi Sitesi'nin yakınlarında patladı. Sürücü minibüsü park ederek lastiği değiştirmek isterken, işçiler de araçtan inerek refüjde beklemeye başladı. Avcılar yönüne giden bir otomobil, bu sırada park halindeki servis minibüsüne çarptıktan sonra refüjde bekleyen işçilere çarptı. Bir başka otomobil de kaza mahalline girerek kaza yapan araçlara çarptı. Bu sırada 3 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine istenen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda Avcılar yönü yaklaşık yarım saat kapandı. Yol, temizlik çalışmaları ardından ulaşıma açıldı. Servis minibüsünde bulunan işçilerden İbrahim Balcı, "Minibüse arka sol taraftan çarpan siyah otomobil çok hızlıydı. Savruldu, diğer otomobile çarptı. Arkadaşlarımızın durumu çok ağır değil" dedi.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Lastiği Patlayan Servi Aracı Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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