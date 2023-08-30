Beylikdüzü'nde 10.barış Ve Sevgi Buluşmaları, 2. Gününde Onur Akın’ı Konuk Edecek

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın ikinci gününde özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın sahne alacak. Atilla Dorsay ve eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya’nın konuk olacağı Çardak Altı Sohbetleri’nde ise “Cumhuriyet’in 100. Yılı Türkiye” konusu ele alınacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın ikinci gününde özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın sahne alacak. Atilla Dorsay ve eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya’nın konuk olacağı Çardak Altı Sohbetleri’nde ise “Cumhuriyet’in 100. Yılı Türkiye” konusu ele alınacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın ikinci gününde özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, en güzel şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendirecek. Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek konser, 21.30’da başlayacak. 3 Eylül'e kadar sürecek festival boyunca ünlü DJ Hakan Küfündür de konserler öncesi sahne alarak dinleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

ÇARDAK ALTI’NIN TEMASI “CUMHURİYETİN 100. YILI”

Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın vazgeçilmezlerinden olan Çardak Altı Sohbetleri’nin konukları ise Atilla Dorsay ve eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya olacak. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstlendiği Çardak Altı Sohbetleri’nde “Cumhuriyet’in 100. Yılı Türkiye” konusu ele alınacak. Ümit Nar'ın moderatörlüğünde saat 17.00’de başlayacak Sahaf Söyleşileri’nde Adalet Çavdar, "Dijital Kitap Dedektifleri: Web’de Kitap Macerası ve Yayıncılık İzleri" konulu söyleşide kitapseverlerle buluşacak. Festival kapsamında ayrıca 14.00 - 20.00 saatleri arasında sporseverler için özel olarak kurulan aktivite alanları büyük çekişmelere sahne olacak.

Anka Haber Ajansı