Beylikdüzü'nde Depoda Çıkan Yangın 14 Saattir Sürüyor

Beylikdüzü'nde Depoda Çıkan Yangın 14 Saattir Sürüyor

BEYLİKDÜZÜ'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada dün öğle saatlerinde başlayan yangın, 14 saattir sürüyor.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada dün öğle saatlerinde başlayan yangın, 14 saattir sürüyor. İtfaiye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yangının çıktığı deponun hemen yanında bulunan 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın, dün saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada çıkmıştı. Bodrum katında depolanan eşyaların bulunduğu bölgede başlayan yangın geniş bir alana yayılmış, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etmişti.

GÜVENLİK NEDENİYLE 10 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık 14 saattir sürerken, yangının çıktığı deponun hemen yanında bulunan 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen olay yerine diğer ilçelerden takviye ekiplerin geldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Beylikdüzü'nde Depoda Çıkan Yangın 14 Saattir Sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kadıköy'de Yolcu Alan Taksiye Otomobil Çarptı: 2 Yaralı
Kadıköy'de Yolcu Alan Taksiye Otomobil Çarptı: 2 Yaralı
Kayseri'de Restoran Sahibi Tabancayla Öldürülmüş Halde Bulundu
Kayseri'de Restoran Sahibi Tabancayla Öldürülmüş Halde Bulundu
Ataşehir'de 2 Yaralının Olduğu Silahlı Kavga Kamerada
Ataşehir'de 2 Yaralının Olduğu Silahlı Kavga Kamerada
Beylikdüzü’nde Depodaki Yangın 7 Saattir Sürüyor
Beylikdüzü’nde Depodaki Yangın 7 Saattir Sürüyor
Polisi Bıçakla Yüzünden Yaralayan Saldırgan Serbest
Polisi Bıçakla Yüzünden Yaralayan Saldırgan Serbest
Erciyes'e Zirve Tırmanışı Yapan Dağcıların Üzerine Kaya Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Erciyes'e Zirve Tırmanışı Yapan Dağcıların Üzerine Kaya Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Devrilen Traktörün 14 Yaşındaki Sürücüsü Yaralandı
Devrilen Traktörün 14 Yaşındaki Sürücüsü Yaralandı