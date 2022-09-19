Beylikdüzü'nde Depodaki Yangın 19 Saat Sonra Söndürüldü

BEYLİKDÜZÜ'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, 19 saat sonra söndürüldü.

Rojda ALTINTAŞ – Hami YEŞİLYURT – İbrahim MAŞE /İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, 19 saat sonra söndürüldü.

Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada iddiaya göre kimyasal maddeler nedeniyle dün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Bodrum katında depolanan cam eşyaların bulunduğu bölgede başlayan yangın geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 19 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından depoda biriken su tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı