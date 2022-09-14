Beylikdüzü’nde Feci Kaza; Otomobil Altında Sürüklenen Yaya Öldü

Beylikdüzü’nde Feci Kaza; Otomobil Altında Sürüklenen Yaya Öldü

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu yanyolunda yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın altına giren yaya, 300 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Erol DEĞİRMENCİ - Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu yanyolunda yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın altına giren yaya, 300 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde meydana geldi. Yanyolda yürüyen Volkan Özkan'a, 34 NT 8571 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Özkan, seyir halinde olan 34 RZ 9401 plakalı hafif ticari aracın altına girdi. Kazayı fark etmeyen sürücü, aracın altında kalan yayayı 300 metre sürükledikten sonra benzin istasyonuna girdi. Bu sırada aracın altındaki Özkan'ı gören istasyon çalışanları durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, araç altında sıkışan Özkan'ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlatırken, 2 aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Beylikdüzü’nde Feci Kaza; Otomobil Altında Sürüklenen Yaya Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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