Beylikdüzü'nde Kavgayı Ayırmak İsterken Dayak Yedi

Beylikdüzü'nde Kavgayı Ayırmak İsterken Dayak Yedi

BEYLİKDÜZÜ'NDE düğün çıkışı iki otomobil arasında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi dayak yedi.

Erol DEĞİRMENCİ - Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'NDE düğün çıkışı iki otomobil arasında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi dayak yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında ufak çaplı kaza meydana geldi. İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler "sen ne karışıyorsun" diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi dövdü. Yumrukla saldıranlar arasında düğünden çıkan damadın da olduğu ileri sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Beylikdüzü'nde Kavgayı Ayırmak İsterken Dayak Yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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