Beyoğlu Belediyesi: Kaymakamlık Binası İçindeki Belediye Birimlerine Girişlerimiz Engellendi

Beyoğlu Belediyesi: Kaymakamlık Binası İçindeki Belediye Birimlerine Girişlerimiz Engellendi

Beyoğlu Belediyesi, belediye yöneticilerinin kaymakamlık binası içindeki belediye birimlerine girişlerinin engellendiğini duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek duruma tepki gösterdi ve "Belediyelere yönelik takınılan bu düşmanca ve rövanşist tutum, halkın kendisini yok saymak; devlet kurumlarını siyasi ajandalarla yönetmek maksadıyla halkı cezalandırmaktır” dedi.

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi, belediye yöneticilerinin kaymakamlık binası içindeki belediye birimlerine girişlerinin engellendiğini duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek duruma tepki gösterdi ve "Belediyelere yönelik takınılan bu düşmanca ve rövanşist tutum, halkın kendisini yok saymak; devlet kurumlarını siyasi ajandalarla yönetmek maksadıyla halkı cezalandırmaktır” dedi.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi X hesabından yaptığı paylaşımda belediye yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerine girişlerinin engellendiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Değerli Beyoğlulular, şu anda Belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir. İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız.”

Yaşanan bu engellemeye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Yaşananların düşmanca ve rövanşist tutum olduğunu ifade eden Zeybek, paylaşımında, “Halkın iradesiyle göreve gelen yöneticilere ve belediyelere yönelik takınılan bu düşmanca ve rövanşist tutum, halkın kendisini yok saymak; devlet kurumlarını siyasi ajandalarla yönetmek maksadıyla halkı cezalandırmaktır” dedi.

Anka Haber Ajansı

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