Beyoğlu Belediyesi’nde ‘Eğitim Mutfağı’ Böyle Boşaltıldı

CHP'li aday İnan Güney'in AKP’li aday karşısında seçim yarışını açık ara önde bitirdiği Beyoğlu'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beyoğlu Belediyesi’nin Mutfak Sanatları Akademisi eğitimleri için Kasımpaşa’da bulunan ek hizmet binası BESMEK’te yer alan endüstriyel mutfak malzemeleri ‘sözleşme süresinin’ bitmesi gerekçe gösterilip kamyona yüklenerek belediye binasından çıkartıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin adayı İnan Güney rakibinden yaklaşık 9 puan fazla oyla, yüzde 49 oranında oy alarak belediye başkanı seçildi. Henüz mazbata verilmedi, devir teslim töreni yapılmadı. Ancak, BESMEK Kasımpaşa Eğitim Merkezi’nde mutfak eğitimleri için kullanılan malzemeler, dün gece saatlerinde bina dışına çıkarıldı. Durumun çevre sakinlerinin dikkatini çekmesi üzerine güvenlik güçleri olay yerine geldi. Taşınma işlemine yönelik resmi bir evrakın olmaması üzerine malzemeler tutanak tutularak içeriye taşındı.

Sabah saatlerinde Beyoğlu Belediyesi antetli kağıdına Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Koca imzasıyla “Şirketiniz tarafından 10.11.2023 tarihinde Besmek Mutfak Sanatları Akademisi eğitimleri için teslim edilen (2 katlı elektrikli taş tabanlı sehpalı fırın, 2 katlı elektrikli taş taban maya kabini, 10 tepsili elektrikli konveksiyonel maya kabinli elektrikli fırın, 35 kg un kapasiteli spiral mikser, 40 lt Planet mikser) fırın ve cihazlar sözleşme süresi bittiği için BESMEK eğitim merkezimizden teslim alabilirsiniz. Eğitime vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz” şeklinde evrak hazırlandı.

Firma yetkilileri malzeme ve cihazları kamyona yükleyerek götürdü. Firma yetkilileri sözleşmenin 1 Nisan itibariyle son bulduğunu ve ürünlerin İstiklal Caddesi, Hasköy ve Kasımpaşa meydanında bulunan ledlerde süresiz olarak video görüntülenmesi karşılığında verildiğini iddia etti. Ancak firma yetkilileri sözleşmenin bittiğine dair herhangi bir belge sunmadı.

Anka Haber Ajansı