Beyoğlu Belediyesi'nde "Murat Kurum'un Karavanı" Talebi Güldürdü

Beyoğlu Belediyesi'nde "Murat Kurum'un Karavanı" Talebi Güldürdü

İktidar tarafından CHP'ye geçen belediyelerin kimi iştirakler kamulaştırılırken, Beyoğlu Belediyesi'nde kimsesizlerin çorba karavanı tartışıldı. Beyoğlu Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, Meclis toplantısında, belediyenin çorba dağıttığı karavanı “Seçim dönemimizde Murat Kurum Başkanımızın karavanıydı” diyerek istedi. Belediye Başkanı İnan Güney de gülerek “Bir karavanımız vardı, ona da göz diktiniz” dedi.

(İSTANBUL) - İktidar tarafından CHP'ye geçen belediyelerin kimi iştirakler kamulaştırılırken, Beyoğlu Belediyesi'nde kimsesizlerin çorba karavanı gündeme geldi. Beyoğlu Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, Meclis toplantısında, belediyenin çorba dağıttığı karavanı “Seçim dönemimizde Murat Kurum Başkanımızın karavanıydı” diyerek istedi. Belediye Başkanı İnan Güney de gülerek “Bir karavanımız vardı, ona da göz diktiniz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi Meclisi’nin ocak ayı birinci toplantısı bugün yapıldı. Geçen mart ayında yapılan seçimde CHP’ye geçen belediyenin birimleri kamu binalarından çıkartılırken bugünkü toplantıda da ilginç bir tartışma yaşandı.

Belediyenin AKP Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, belediyenin kimsesizlere çorba ikram ettiği karavanın kendilerine ait olduğunu iddia etti. Belediye Başkanı İnan Güney’e “O karavan bizim seçim dönemimizde Murat Kurum Başkanımızın karavanıydı. Çorba dağıttığınız karavanla ilgili de kiraya veren şirket birkaç kez istedi. Biz de talepte bulunduk. Karavanımızı verirseniz de çok mutlu oluruz” dedi.

Güney ise bu talebe gülerek “Bir karavanımız vardı, ona da göz diktiniz yani” diyerek karşılık verdi ve salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Anka Haber Ajansı

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