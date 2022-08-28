Beyoğlu'nda Müdahale Ettiği Sigorta Kutusunda Patlama Olan Elektrikçi Yaralandı

Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda elektrik tamircisi, binanın girişindeki arızalı olduğu belirtilen sigorta düzeneğinin yer aldığı kutuda çalışma yaparken patlama oldu. Patlama sonucu tamircinin yüzünde yanıklar oluştu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Emin Cami Sokak'ta dün saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tamircisi metruk binada bulunan ve diğer binalara da elektrik aktaran kofrayı tamir etmek istedi. Tamircinin yaptığı müdahale sırasında elektrik kofrasında patlama meydana geldi. Bu patlama sırasında elektrik ustasında yanıklar oluştu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay sonrası yaralı elektrikçiye ilk yardımı olay yerindekiler yaptı. Yaralı ambulansın gelmesini beklerken yanında bulunan kişi olay yerinde çekim yapan basın mensuplarına, "Çekmeyin, kameranızı kırarım" diye tepki gösterdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı elektrikçiye ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekipleri de patlama sonrası çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı elektrikçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.

"DAHA ÖNCE 6 ELEKTRİKÇİ GELDİ"

Binada daha önce de elektrik sıkıntıları olduğunu söyleyen Emre Eskiköy, "Elektrikçi arızaya geldi. O sokakta 2 ya da 3 bina tek kofra kullanıyor. Daha önce 6 defa elektrikçi geldi. Orada kofra kablolarında sıkıntı var. İkide bir yanıyor. Gelen elektrikçi de müdahale edince yüzüne patlamış. Biz de tenekeleri komple açıp arkadaşı dışarıya alarak kurtardık" dedi.

Kendisi de elektrikçi olan Murat Güven, "Biz birdenbire burada çığlık sesleri duyduk. Ben ve arkadaşlarım hızlıca oraya gittik. Ben de bir elektrikçiyim. Müdahale etme esnasında eski kofra patlamış. İlk müdahaleyi biz yaptık. Kofranın kısa devre esnasında hatları ayrıldı ve söndü. Her binada kofra bulunur. Arıza durumunda alevi 2 metreye kadar sıçrayabilir. Oradaki arkadaşın neden orada olduğunu bilmiyoruz ama tek kofradan 4 binaya elektrik gittiği için elektrik arızası oluşmuş ve oda arızaya müdahale etmek isterken şase yapmış ve yüzüne patlamış. Saçı ve yüzü yanmış ama yine de durumu iyiydi. Bizim meslekte yanmayana elektrikçi demezler" ifadelerini kullandı.

Patlama sesi duyduktan sonra olay yerine koştuklarını belirten Mahir Hacıyusufoğlu, "Ben de burada mahalle sakinlerinden biriyim. Bir patlama sesi duyduk. Oraya koşuşturduk. İki elektrikçi arkadaş müdahale etti. Tamircinin yüzünde yanık ve kanlar vardı. Şükürler olsun kurtardık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı