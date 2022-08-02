Beyoğlu'nda Otelde Yangın Paniği

Beyoğlu'nda Otelde Yangın Paniği

BEYOĞLU'nda 3 katlı otelde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, müşterilerin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU'nda 3 katlı otelde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, müşterilerin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı, Daracık Sokakta bulunan 3 katlı otelde çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada içeride insanların olduğunu fark eden çevredekiler 4 kişiyi dışarıya çıkardı. 2 kişi yoğun dumandan etkilenirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için seferber oldu. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda Otelde Yangın Paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Eski Nişanlısını Kız Arkadaşıyla Birlikte Görüp, Tabancasını Ateşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Eski Nişanlısını Kız Arkadaşıyla Birlikte Görüp, Tabancasını Ateşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Yanlış Anlaşılma Yüzünden Çıkan Kız Kaçırma İddiasında Mahalle Karıştı: 2 Yaralı
Yanlış Anlaşılma Yüzünden Çıkan Kız Kaçırma İddiasında Mahalle Karıştı: 2 Yaralı
Diyarbakır’a Şehit Ateşi Düştü (3)
Diyarbakır’a Şehit Ateşi Düştü (3)
Otoyolda Bacak Koparan Yarış (2)
Otoyolda Bacak Koparan Yarış (2)
Luan Peres: Çok Güzel Bir Yıl Olacağını Düşünüyorum
Luan Peres: Çok Güzel Bir Yıl Olacağını Düşünüyorum
Ceyhun Kazancı: Torino Henüz Emirhan İçin Serbest Kalma Bedelini Ödemedi
Ceyhun Kazancı: Torino Henüz Emirhan İçin Serbest Kalma Bedelini Ödemedi
Aydın'da Alacak Kavgası; 1 Yaralı, 2 Gözaltı
Aydın'da Alacak Kavgası; 1 Yaralı, 2 Gözaltı