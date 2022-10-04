Beyoğlu'nda Servis Minibüsünün Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Beyoğlu'nda Servis Minibüsünün Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

BEYOĞLU'nda yokuştan kayan servis minibüsü önce park halindeki minibüse ardından bir yayaya çarptı.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda yokuştan kayan servis minibüsü önce park halindeki minibüse ardından bir yayaya çarptı. İki minibüs arasında kalan yaya ağır yaralandı.

Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak üzerinde saat 9.00 sıralarında meydana gelen kazada, frenlerinin tutmadığı iddia edilen içinde yolcu olmayan servis minibüsü, önce başka bir minibüse ardından yoldan geçen bir yayaya çarptı. İki araç arasında sıkışan yaya ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ARABANIN FRENLERİ TUTMUYORDU"

Mahalle sakini Zeynel Abidin Vurur, "Bir bağırış sesi geldi. Daha sonra arabanın buraya doğru uçtuğunu gördüm. Araç yokuştan aşağıya iniyordu. O sırada orada başka bir minibüs vardı. Ona vurmamak için sağ tarafa doğru geldi. Yolda bir kişi vardı. Ya minibüs altına aldı ya da arasında kaldı. Minibüs şoförü "Üç gündür yalvarıyorum. Arabanın frenleri tutmuyordu" diye söyleniyordu. Yokuşta hiç fren izi yok. Hiç frene basılmamış" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda Servis Minibüsünün Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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