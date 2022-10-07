Bıçakla Öldürülen Bebek Ve Baygın Anne, Yan Yana Bulundu

Bıçakla Öldürülen Bebek Ve Baygın Anne, Yan Yana Bulundu

GAZİANTEP'te, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nazlı Ş., yanında 2 aylık bebeği Mustafa bıçakla öldürülmüş olarak, darbedilmiş ve baygın bulundu.

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nazlı Ş., yanında 2 aylık bebeği Mustafa bıçakla öldürülmüş olarak, darbedilmiş ve baygın bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Nazlı Ş.'den haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, kadına ulaşmayınca eve, çilingire kapıyı açtırarak girdi. Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Ş. ise bebeğin yanında darbedilmiş ve baygın halde bulundu. İlk müdahale sonrası Nazlı Ş., ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada baba Mehmet Ş. de olayı duyunca eve gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bıçakla Öldürülen Bebek Ve Baygın Anne, Yan Yana Bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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