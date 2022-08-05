Bıçaklanan Kahveci Ağır Yaralandı

Bıçaklanan Kahveci Ağır Yaralandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kahvecilik yapan Ömer Dizen (29), tartıştığı 15 yaşındaki E.Ş. (15) tarafından 2 yerinden bıçaklandı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kahvecilik yapan Ömer Dizen (29), tartıştığı 15 yaşındaki E.Ş. (15) tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Dizen hastaneye kaldırılırken, E.Ş. ise polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Dolmalık mevkisinde bir kahvede meydana geldi. E.Ş., Ömer Dizen'in işlettiği kahveye geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında E.Ş. yanında bulundurduğu bıçakla Ömer Dizen'i karın bölgesinden 2 kez bıçakladı. Dizen kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Ömer Dizen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.Ş. ise olaydan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dizen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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