Bıçaklanarak Hastane Önüne Bırakılan Hüseyin'in, Minibüste Dövüldüğü Görüntüler Ortaya Çıktı

Bıçaklanarak Hastane Önüne Bırakılan Hüseyin'in, Minibüste Dövüldüğü Görüntüler Ortaya Çıktı

ANKARA'da, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından öldürülen Hüseyin Çevik'in (22), yaralı haldeyken minibüste dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Fatih POYRAZ- Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından öldürülen Hüseyin Çevik'in (22), yaralı haldeyken minibüste dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Sincan'da önceki gün Hüseyin Çevik, 5 gündür dışarıya çıkmadığı Ankara Caddesi'ndeki evinden kız arkadaşının ağabeyi ve 3 arkadaşı tarafından zorla çıkarıldı. 4 şüpheli, Çevik'i minibüse bindirerek, kaçırdı. Çevik'in ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önünde yaralı bırakılan kişinin Hüseyin Çevik olduğunu tespit etti. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından dövülüp, bıçaklandığını belirledi. Olayla ilgili yaklaşık 20 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kapsamda, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MİNİBÜSTE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüphelilerin Çevik'i zorla bindirdikleri minibüste dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Çevik'e, başındaki şüphelilerden birinin tokat atarak, "öldün mü?" dediği duyuldu. Hüseyin Çevik'in karın bölgesindeki yaralarının sargılı olduğu da görüldü.

Hüseyin Çevik'in arkadaşı Sefa Yıldız, "Akşam saatlerinde 4 kişi Hüseyin'i evden zorla çıkartıyor. Daha sonra bir minibüse bindirip götürüyorlar. Minibüste ona işkence ediyorlar. Daha sonra onu hastanenin önüne atıyorlar. Arkadaşım korkudan 5 gündür dışarı çıkmıyordu. Başına gelecekleri biliyordu. O dışarı hiç çıkmayınca onu zorla evden çıkartıyorlar" diye konuştu.

Hüseyin Çevik'in cenazesi, dün Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verilirken, soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bıçaklanarak Hastane Önüne Bırakılan Hüseyin'in, Minibüste Dövüldüğü Görüntüler Ortaya Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Otomobil Çekiciye Çarptı; Anne Öldü, 3 Çocuğu Yaralandı
Otomobil Çekiciye Çarptı; Anne Öldü, 3 Çocuğu Yaralandı
Erzurum'da Sokak Ortasındaki Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Erzurum'da Sokak Ortasındaki Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
/yeniden / Ağabeyini Döverek Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
/yeniden / Ağabeyini Döverek Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Ağabeyini Darp Ederek Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Ağabeyini Darp Ederek Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Arnavutköy'de Kamyonet Yangınında Deodorant Kutusu İddiası
Arnavutköy'de Kamyonet Yangınında Deodorant Kutusu İddiası
Otomobilin Çarptığı Eşek İle Araçtaki Sürücünün Babası Öldü
Otomobilin Çarptığı Eşek İle Araçtaki Sürücünün Babası Öldü
2 Aylık Eşini Öldüren Şüpheli Sebebini Söylemedi
2 Aylık Eşini Öldüren Şüpheli Sebebini Söylemedi