Bıçaklanarak Öldürülen Güvenlik Görevlisi Tuğrul Okudan'ın Babasının Yürek Yakan Feryadı

Bıçaklanarak Öldürülen Güvenlik Görevlisi Tuğrul Okudan'ın Babasının Yürek Yakan Feryadı

İSTANBUL ESENYURT Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babası Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı? Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki? Bunu...

Melihcan ÇALIŞKAN - Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL ESENYURT Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babası Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı? Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki? Bunu hep haykıracağım. Böyle bir acı yaşatılır mı? Bunları duysun, babasının vasiyeti olarak duysun. Benim sözlerim onun kulaklarında çınlasın, gözlerinin önünden film şeridi gibi geçsin." dedi.

Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün akşam "Sessiz olun." uyarısında bulunduğu Mazlum B. ve Çetin K.'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Esenyurt İmam Hasan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tören öncesi konuşan acılı baba Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı? Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki? Sadece sizlerden şunu rica ediyorum. Bunu hep haykıracağım "Ona söyleyin ki, ne kadar mutlusun? Ne kadar huzurlusun? Böyle bir acı yaşatılır mı? Bunları duysun, babasının vasiyeti olarak duysun. Benim sözlerim onun kulaklarında çınlasın. Gözlerinin önünden film şeridi gibi geçsin. Duyduğum kadarıyla benim evladıma kıyan kişinin 21 suç dosyası varmış 22. suçu biz olduk. Onlar gibiler sokaklarda barındırılmasın. Başkalarının canları yanmasın." dedi.

Bıçaklanarak Öldürülen Güvenlik Görevlisi Tuğrul Okudan'ın Babasının Yürek Yakan Feryadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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