Biga'da Orman Yangını (1)

Biga'da Orman Yangını (1)

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Ayhan AKKAYA/ BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Biga ilçesi Koruoba köyünde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 14 arazöz ve 2 dozer ile alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilk müdahalenin 13 dakika içinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Bölgede söndürme çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

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Biga'da Orman Yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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