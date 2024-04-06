Bilecik Bakırköy Beldesinde Mazbata Krizi

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde Belediye Başkanlığı sonuçlarına yapılan itirazlar nedeniyle seçimi kazanan CHP’li Aykut Dilsiz’e mazbatası verilmedi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bu duruma tepki gösterdi. Tüzün, "'Sonuç şekillenmiştir, sonuç belli olmuştur, bu sonuca saygı duymak gerekir'" dedi.

Bilecik’in 3 beldesinden birisi olan Bayırköy’de iftar programı düzenlendi. İftar programına CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı seçilen Aykut Dilsiz, İlçe Başkanı Melih Karaçam, Belde Başkanı Osman Kaygısız katılım sağladı.

Yerel Seçimlerde AKP'li aday Burak Erberber’e karşı CHP’li Aykut Dilsiz'in başarı sağlamasının ardından, seçim sonuçlarına itiraz edildi. İlçe ve İl Seçim kurullarına yapılan itiraz neticesinde sonuç değişmemesine rağmen Dilsiz’e mazbatası halen verilmedi. Duruma tepki gösteren CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şöyle konuştu:

''HEP BİRLİKTE SAYGI DUYDUK''

"Güzel ve mübarek gecede sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Ramazan ayımızın hepimize; sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim kısa bir süre önce mahalli idareler seçimi gerçekleştirdik. Bu seçimde Bayırköylü hemşehrilerimiz olmak üzere ilimizin 8 ilçesinde, 2 beldesinde ve Türkiye’nin 81 ilinde demokrasi yarışı gerçekleşti. Bu demokrasi yarışında siyasi partilerimizin demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerimizin adayları vardı. Vatandaşlarımız, yurttaşlarımız kendi hür iradeleri ile gidip bir kenti, bir beldeyi, bir ilçeyi, bir ili veya bir büyükşehir belediyesini kimin yöneteceğine karar verdi. Bu karara hep birlikte saygı duyduk.

''HALKIMIZIN CHP’DEN YANA KARAR VERDİ''

İstanbul’umuzda, Ankara’mızda, İzmir’imizde Türkiye’mizin birçok büyükşehir belediyesinde, il belediyelerinde ve ilçe belediyelerinde bu seçimlerde halkımızın Cumhuriyet Halk Partisi’nden yana karar verdi, tercihini bu yönde kullandı. İl Belediye Başkanımız sevgili Melek Mızrak Subaşı’nı, Bozüyük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun dün ve bugün itibariyle mazbatalarını aldık. Belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz mazbatalarını aldı.

''AYKUT DİLSİZ BAYIRKÖY BELEDİYE BAŞKANIMIZDIR''

Ebette siyasi partilerimizin yasal hakları vardır. Bu yasal haklarını kullanarak Bayırköy Beldemizdeki rakip partimizin siyasi temsilcileri sayımların tekrar yapılması noktasında İlçe Seçim Kuruluna müracaat ettiler. İlçe Seçim Kurulumuz, Bayırköy Beldemizde sayımları tekrar yaptı. Bu sayımların sonucunda sonuç değişmedi Aykut Dilsiz Bayırköy Belediye Başkanımızdır. İl Seçim Kuruluna yine siyasi rakibimiz tarafından yapılan itiraz reddedildi. Dolayısıyla takvim tamamlanmıştır. Şimdi Bayıköy’ümüzün kaybedecek zamanı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu’na gitmenin anlamı olmadığını düşünüyoruz. O nedenle yeni belediye başkanımızın ve belediye meclis üyelerimizin derhal mazbatalarını verilip göreve başlamasında Bayırköy için, demokrasi için ve Bayırköylü halkımızın tercihi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Rakip partimizin yetkililerine bir kez daha seslenmek istiyorum, sonuç şekillenmiştir, sonuç belli olmuştur, bu sonuca saygı duymak gerekir seçilen arkadaşlarımda en kısa zamanda göre başlaması gerekir diye düşünüyoruz."

Anka Haber Ajansı