Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, İzmir İktisat Kongresi Programına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, İzmir İktisat Kongresi Programına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, hafta sonu çalışmaları kapsamında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması’na katıldı.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, hafta sonu çalışmaları kapsamında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması’na katıldı.

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, katıldığı program hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması’ndayız. 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği siyasi ve ekonomik bağımsızlık ruhuyla aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yürüyoruz! Mutluyuz, umutluyuz, kazanacağız!" dedi.

Anka Haber Ajansı

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