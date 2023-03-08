Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı, Kılıçdaroğlu İle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Ankara programı kapsamında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.



İl Belediye Başkanları ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Başkanvekili Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP İl Belediye Başkanları olarak Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Yüreğinde yanan ve tüm ülkeye yayılan değişim heyecanına ortak olacak, bu mücadelede kendisiyle birlikte yılmadan yorulmadan yürüyeceğiz! Kazanacağız" dedi.

Anka Haber Ajansı